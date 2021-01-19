نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة للمجلس والعودة للإنعقاد غداً في المقال التالي
وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسة ما جاء به وما تم تنفيذه على أرض الواقع والتحقق منه.
جاء ذلك بعد أن عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج وزارته أمام المجلس، والرد علي تساؤلات النواب.
كما شهدت الجلسة العامة اليوم، هجوم حاد من النواب على وزير الإعلام، حيث إنتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، جمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب.
وتسائل النائب: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟، متابعًا "نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر".
كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، نظرًا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور والتي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.
وفي ختام الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، علن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إخطار رئيس حزب إرادة جيل إختيار النائب محمد تيسير مطر مُمثلًا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة.