نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة للمجلس والعودة للإنعقاد غداً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس، علي أن يعاود للإنعقاد صباح الغد.

وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسة ما جاء به وما تم تنفيذه على أرض الواقع والتحقق منه.

جاء ذلك بعد أن عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج وزارته أمام المجلس، والرد علي تساؤلات النواب.

كما شهدت الجلسة العامة اليوم، هجوم حاد من النواب على وزير الإعلام، حيث إنتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، جمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب.

وتسائل النائب: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟، متابعًا "نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر".

كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، نظرًا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور والتي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.

وفي ختام الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، علن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إخطار رئيس حزب إرادة جيل إختيار النائب محمد تيسير مطر مُمثلًا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة.

