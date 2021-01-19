خاص لتحيا مصر.. أحمد سليمان يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

علم موقع دوت الخليج أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، والمرشح السابق لرئاسة الزمالك، قد عقد العزم للترشح على مقعد رئاسة اتحاد الكرة المصري.

وكان أحمد سليمان قد أعلن منذ فترة عن نيته للترشح لرئاسة نادي الزمالك بعد إختفاء مرتضى منصور من الساحة وعزله من رئاسة نادي الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

ولم يستقر أحمد سليمان حتى الآن على القائمة التي ستشارك معه بالانتخابات حتى الآن بشكل نهائي، لكن من المؤكد معرفته بدخوله ماراثون انتخابي عنيف، بتواجد منافسين كهاني أبوريدة وأحمد شوبير.

كما ينوي كلا من محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري الحالي، خوض الماراثون الانتخابي لاتحاد الكرة المصري بعد انتهاء مدة اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة من قبل الفيفا برئاسة أحمد مجاهد.

ومن المقرر إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري عقب أولمبياد طوكيو القادمة المقرر إقامتها في يوليو المقبل.