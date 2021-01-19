صور.. إطلاق اسم أحمد منسى على ثالث دفعات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين

جدة - نرمين السيد - نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الإثنين 18 يناير، فعالية لاختيار اسم الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، فى أجواء تفاعلية، امتدت لمدة 11 ساعة متواصلة، لإتمام عملية الانتخابات، والتى تخللتها مجموعة من الأنشطة الترفيهية؛ فى إطار حرص الأكاديمية على إرساء روح العمل الجماعى والتعاون بين متدربى البرنامج.





وسبقت عملية الانتخابات المرحلة التحضيرية التى تضمنت مراجعة وتنقية كشف الأسماء المقترحة للدفعة لـ 150 اسما طبقًا لعدة معايير منها: حذف الأسماء المتكررة وأسماء الشخصيات التى تشغل مناصب حالية فى الدولة، تلا ذلك وضع ضوابط بطلان الصوت الانتخابى، والتى منها مخالفة الرقم للاسم المقترح فى كشف التصويت، وكتابة أى رمز أو علامة أو نص فى ورقة الاقتراع وغيرها.

وأُقيمت الإجراءات التنفيذية للانتخابات على 4 مراحل لاختيار اسم الدفعة.

وتكمن أهمية المرحلة الأولى فى ضرورة تصفية الأسماء المقترحة، للوصول إلى مقترحات ذات توافق عالٍ، بما يضمن الانعكاس الدقيق لآراء وميول الناخبين، واستبعاد المقترحات التى ليس لها توافق عالى لدى الناخبين، ولذلك حرصت اللجنة على إسلوب الوزن النسبى بدلًا من أسلوب التصويت العددى لكل مقترح.

وصوت الناخبون من متدربى البرنامج فى المرحلة الثانية على الأسماء المجتازة للمرحلة الأولى؛ لاختياراسم واحد، يليها عملية الفرز للوصول إلى الأسماء الثمانية الحاصلة على أعلى نسبة تصويت، وتم التصويت أيضًا إلكترونيًا لباقى متدربى البرنامج، الذين لم يستطيعوا المشاركة بمقر الأكاديمية؛ حرصًا على مشاركتهم والإدلاء بصوتهم.

وتم تصفية ثمانى أسماء فى المرحلة الثالثة، واستعرض متدربو البرنامج الهدف من كل اسم مقترح من هذه الأسماء الثمانية، وصولًا لإجراء التصويت لاختيار الاسمين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات للانتقال إلى التصفية النهائية.

وأخيرًا أجريت مناظرة علنية فى المرحلة النهائية؛ لإقناع المتدربين والوقوف على معايير اختيار الاسم، وأعقبها إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ووقع الاختيار على اسم الشهيد العقيد أحمد المنسى، كاسم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم.

يُذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وقد تم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة فى 8 نوفمبر الماضى وعددهم 65 متدربا، سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظرى، و3 أشهر تدريب ميدانى.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.