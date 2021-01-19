تعيين يس تاج الدين عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوفد

جدة - نرمين السيد - قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، ضم يس تاج الدين يس، عضوًا بالهيئة العليا للحزب، بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب والمادة الثانية والعشرين منه.





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