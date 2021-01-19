كنائس الكاثوليك فى أسيوط تحتفل بعيد الغطاس

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، صلاة اللقان والقداس الإلهى بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط، وساعده فى الصلاة الأب أنجيلوس شحاتة مدير مركز التعليم المسيحى.





كما صلى الأب توماس وليم وكيل عام المطرانية، قداس عيد الغطاس بكنيسة السيدة العذراء بحى الحمراء بأسيوط. ونظمت كنائس الإيبارشية الأربعين القداسات الاحتفالية بالعيد المبارك مساء أمس الإثنين وصباح اليوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة لأبناء الكنائس للصلاة حفاظا على التباعد الاجتماعى بين المصلين، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواجهة انتشار وباء كورونا من خلال تعقيم الكنائس وارتداء المصلين للكمامات. وتابعت فرق الكشافة ولجان النظام بالكنائس، تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الصلوات.

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