جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، صلاة جنازة القمص شنودة لبيب كاهن كنيسة السيدة العذراء بالقناطر الخيرية، والذى توفى أمس إثر إصابته بفيروس كورونا.





أُقيمت صلاة الجنازة بـ كنيسة مارجرجس المطرانية، وشارك فى الصلاة القمص أرميا عدلى وكيل المطرانية، والقمص مرقوريوس سكرتير المطرانية. كما شارك لفيف من الآباء الكهنة بالإيبارشية، وذلك مع تطبيق كامل للإجراءات والشروط الاحترازية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا مرقس يرأس صلاة جنازة كاهن القناطر الخيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.