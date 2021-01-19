عاجل.. السيسى يهنئ نظيره الأوغندى بفوزه بولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها:-

إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أوغندا.

وإننى على يقين تام أن توليكم فترة رئاسية جديدة سيتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات فى خدمة شعبكم الشقيق.

كما أود أن أعرب عن تطلعى للعمل معا فى الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبينا الشقيقين.

واختتم الرئيس قائلاً: "فخامة الرئيس والأخ العزيز، أتمنى لكم التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار".