السيسي يهنئ رئيس أوغندا بفوزه بولاية جديدة

أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة الي الرئيس الاوغندى يورى موسیفینی بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس بعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الاوغندي يورى موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها:

"إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أوغندا.

وإنني على يقين تام أن توليكم فترة رئاسية جديدة سوف يتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبكم الشقيق.

كما أود أن أعرب عن تطلعى للعمل معًا في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبينا الشقيقين. فخامة الرئيس والأخ العزيز، أتمنى لكم التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار".