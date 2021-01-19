إنفوجراف.. 10 خطوات لاسترداد هاتفك المسروق

جدة - نرمين السيد - تعتبر مشكلة سرقة الهواتف المحمولة من المشكلات الصعبة التى قد يواجهها البعض، خصوصًا وأن الهواتف تحتوى على معلومات وصور شخصية قد تستخدم ضد الشخص حال وقوعها فى أيدى معدومى الضمير.





كثير منا لا يعلم كيف يتعامل حال سرقة هاتفه الشخصى، ويوضح الإنفوجراف التالى 10 خطوات لاسترداد الهاتف المسروق:- ويبذل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بوزارة الداخلية جهودًا كبيرة من أجل مواجهة جرائم سرقة الهواتف وإعادتها إلى أصحابها.

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