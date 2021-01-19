أسقف طما يصلى قداس عيد الغطاس بدير القديس يسى ميخائيل

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إسحق أسقف طما، صلوات قداس اللقان وقداس عيد الغطاس المجيد بدير القمص يسى ميخائيل بطما، مع استمرار غياب المشاركة الشعبية، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وشارك فى الصلوات بعض من خورس الشمامسة والمكرسات.





يذكر أن قداس اللقان يصلى 3 مرات خلال المرة الأولى فى عيد الغطاس 11 طوبة، والثانية يوم خميس العهد والثالثة يوم 5 أبيب "عيد الرسل". وتتذكر الكنيسة فى صلوات لقان الغطاس معمودية السيد المسيح فى نهر الأردن بيد القديس يوحنا قبل دخوله فى فترة صوم لأربعين يوم وأربعين ليلة، ليبدأ بعدها خدمته الكرازية، وينتهى طقس لقان الغطاس برشم جميع المشاركين فى الصلوات فى جباههم.

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