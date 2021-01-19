صور.. جبالى: اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية تحقق التكامل داخل القارة

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمكتبه، ‏اليوم الثلاثاء، وامكينى مينى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.‏





ورحب جبالى بالسكرتير العام، لحرصه على زيارة مصر كأولى جولاته الخارجية، بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدا أن مصر تولى أهمية كبرى لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتعظيم الفائدة المرجوة منها بما يحقق التكامل الإقتصادى والتجارى داخل القارة الإفريقية.

ونوه فى ذلك الصدد إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فضلاً عن أن تدشين منطقة التجارة الحرة القارية قد صدر تحت الرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما يعكس إرادة مصرية صادقة لتعميق التكامل القارى الإفريقى.

كما دعا رئيس مجلس النواب، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، إلى بذل أقصى مساعيه فى الفترة القادمة، لتشجيع وحث باقى الدول الإفريقية على التصديق على الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة عدد الدول التى يمكن بدء التجارة الفعلية فيما بينها.

كما أبدى اهتمام مصر بلعب دور محورى فى بناء قدرات الدول الإفريقية فى هذا المجال، انطلاقاً من الخبرات الفنية المصرية بقواعد وآليات التجارة.

من جانبه، أعرب وامكينى مينى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لاقاها والوفد المرافق له منذ بدء زيارته الرسمية لمصر، مبدياً تطلعه لتعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فى ضوء دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية، كما تقدم بالشكر للدولة المصرية على دعمها لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

يذكر أن اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، تم تدشينها خلال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية، الثانية عشرة، والتى عُقدت فى يوليو 2019، خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى.

وقد تم اختيار العاصمة الغانية أكرا مقراً لسكرتارية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، كما يتولى وامكينى مينى "جنوب إفريقى الجنسية"، منصب السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية كأول سكرتير عام لها.