صور .. سفير مصر ببودابست يؤكد أهمية صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير أشرف الموافى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة المصرية في بودابست، وفد هيئة سكك حديد مصر الذى زار مصنع دوناكاسى، وذلك فى إطار بدء إنتاج أولى عربات سكك الحديد بالمجر ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بواسطة التحالف المجرى الروسى لصالح مصر.





وأكد السفير الموافى على الأهمية التى تمثلها هذه الصفقة ليس فقط لكونها الأكبر فى تاريخ التعاون الاقتصادى بين مصر والمجر وأكبر مشروع فى المجر بهذا القطاع من حيث عدد العربات وحجمه المالى، بل لأنها تمس الحياة اليومية للمواطنين المصريين ولما ستحدثه من نقلة نوعية فى مرفق حيوى يرتاده ملايين المصريين يومياً. كما أجرى زيارة إلى مصنع دوناكاسى بحضور وفد هيئة سكك حديد مصر، حيث التقى بمدير المصنع والمسؤولين المجريين والروس بالشركة، وقاموا باصطحاب الوفد المصرى فى جولة تفقدية تضمنت خط الإنتاج الخاص بالعربات التى يجرى تصنيعها لمصر حالياً من الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية تمهيداً لبدء شحنها الأسبوع المقبل، حيث إنه من المقرر إنتاج 51 % من إجمالى الصفقة بالمجر.

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