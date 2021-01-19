أميرة أبوشقة: التكاتف لبناء دولة ديمقراطية حديثة المفهوم الحقيقى للمعارضة

وأضافت أبوشقة، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن خطة عمل وأهداف وزارة الدولة للإعلام المنشورة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، تؤكد على ضرورة الارتقاء بالإعلام على المستوى الدولى، متسائلة عن الاستراتيجيه التى وضعتها الوزارة للارتقاء بالإعلام على المستوى الدولى.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هناك دولا أصبح الإعلام مصدر دخل قومى لها، بالإضافة إلى تقديم منتج جيد، مضيفة: "نحن لا نعرف عن استراتيجية الإعلام إلا مسلسلات رمضان وبرامج لا تمت للواقع بصلة".
ولفتت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ذكر أمس مجموعة من النقاط التنموية دلت عليها المؤشرات الاقتصادية فى تطور لعدد من المجالات، مشددة على ضرورة اتباع المنهج العلمى المدروس والاستعانة بخبراء قادرين على إدارة الملف والارتقاء بالخطاب الإعلامى.
وجاءت كلمتها بعد إخراج النائب محمد عبدالعليم داوود عضو الحزب، من الجلسة، عقب هجومه على حزب مستقبل وطن، واتهامه بإفساد الحياة السياسية.
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