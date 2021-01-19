سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة  

شهدت شوارع القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة يصاحبها حركة متوسطة للرياح.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت خلال الأيام الماضية من موجة باردة تصاحبها أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة بمختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

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