مصر للطيران تطرح برامج سياحية مخفضة ضمن مبادرة ”شتي في مصر”  

أعلن قطاع السياحة (الكرنك ) التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين عن المشاركة في مبادرة "شتي في مصر " التي أطلقتها وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية والتي بدأت منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 28 فبراير القادم.

يأتي ذلك في إطار الجهود والمبادرات التي تبذلها وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار والشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي تأثرت نتيجة جائحة كورونا.

وقال يوسف جاد رئيس قطاع الكرنك للسياحة بمصرللطيران " يسعدنا تقديم برامج سياحية متميزة لعملاء شركة الكرنك للسياحة ذات التاريخ العريق والمعروفة بمستوي خدماتها ضمن مبادرة شتي في مصر بأسعار تبدأ من 3120 جنيه لمدة 4 أيام / 3 ليال للفرد الواحد شاملة الاقامة بالفنادق مستويات أربعة وخمسة نجوم وتذاكر الطيران على خطوط مصرللطيران لكل من الوجهات السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسي علم وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من كوفيد 19، هذا ويمكن للعملاء الاستفسار وحجز هذه البرامج السياحية أو تذاكر الطيران المخفضة من خلال زيارة أو الاتصال بفروع الشركة في مدينة نصر 26738155 وقصر النيل 25772985 وفندق لوباساج المطار 22678117 وفرع الإسكندرية 035827039 أو عن طريق الواتس آب على رقم خدمة العملاء 01285311558

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