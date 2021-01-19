القومى للمرأة يهنئ سوزان القليني بعد تعيينها رئيسا للهيئة الاستشارية العليا للاتحاد الأفريقى الآسيوى

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة سوزان القلينى عضوة المجلس، لتعيينها بمنصب رئيسة الهيئة الاستشارية العليا للاتحاد الأفريقى الآسيوى للمرأة . وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولى الدكتورة سوزان القلينى هذا المنصب القيادى الهام، مؤكدة انها سوف تثرى هذا المنصب بقيادتها المتميزة كما عهدانها دائمًا فى جميع المناصب التى تولتها، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق .

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