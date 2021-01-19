بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة أسيوط بشأن برامج تدريب الأئمة والواعظات

جدة - نرمين السيد - وقع الشيخ عاصم محمود قبيصى، مدير مديرية أوقاف أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب بروتوكول تعاون بين المديرية والجامعة بشأن تدريب الأئمة والواعظات بالمحافظة.





وأشار الشيخ عاصم محمود قبيصى فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعى المستمر فى جميع المجالات وأن هذا البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من البروتوكولات التى توقعها الوزارة مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم، مؤكدا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة فى مجالات:"اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، وبناء المهارات الإعلامية".

كما يهدف إلى قضية أخرى وهى قضية الدمج والتواصل المجتمعى للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوى.

من جانبه، أشاد الدكتور شحاتة، غريب بدور وزارة الأوقاف فى الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة أسيوط مع توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى كل مجال وتخصص من المجالات التى اشتمل عليها البروتوكول.