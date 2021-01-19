وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب يهاجم أسامة هيكل: قدم نفسه على طبق من ذهب للقنوات المعادية

وجه النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، هجوما شديدا ضد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤكدا أنه تسبب فى التباعد والفرقة بين الوزارة والصحفيين والإعلاميين والهيئات الإعلامية والصحفية.

وقال نادر مصطفى، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، بحضور وزير الدولة للإعلام: "أسامة هيكل أحدث تباعد غير مسبوق بين وزارة الدولة للإعلام من جهة، والصحفيين والإعلاميين ومؤسسات الإعلام وهيئاته من جهة أخرى، وبح صوت نواب تحت هذه القبة وأنا منهم لعودة وزير الإعلام ورجوع الوزارة المنتظرة التى ستضبط المشهد الإعلامى، إلا أننا فوجئنا منذ الأيام الأولى للوزارة باصطدام الوزير علنا وبشكل عنيف مع الإعلام المصرى من صحفيين وإعلاميين وهو بالأساس واحد منهم".

وتابع "مصطفى": "يا سيادة الوزير إن رجال الصحافة والإعلام هم الذراع الإعلامى الأولى، فكيف يحدث العداء بين وزير الإعلام ورجال الإعلام، فاختفت الأخبار عن وزارة تشتغل بالأخبار، الصدام أدى أن تغلق وسائل الإعلام أبوابها في وجه وزير الإعلام، فبعد أن كانت وزارة الإعلام المصرية توجه نيرانها في وجه الإعلام المعادى، استغلت القنوات المعادية تصريحات وزير الإعلام المصرى ضد رجال إعلام وطنه الشرفاء، وكأنه قدم نفسه على طبق من ذهب لأعداء الوطن في واقعة لم أجد لها شبها في تاريخنا الإعلامى أو السياسى أو حتى على المستوى الدولى أن دخل وزير الإعلام مع الإعلاميين والصحفيين في صراع".

وأضاف نادر مصطفى في كلمته: "يدور سؤال في ذهن الكثيرين هنا وخارج هنا، هل تستطيع الوزارة إحداث الحد الأدنى من التناغم والاحتواء والتقارب بين الوزارة والصحفيين والإعلاميين والهيئات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن"، واستطرد النائب نادر مصطفى: "ملف مدينة الإنتاج الإعلامى اقتصر على تأجير الاستوديوهات".