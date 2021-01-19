الأهلى يواجه الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية

يواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏

فى المقابل تأهل فريق الدحيل القطرى إلى دور ربع نهائي مونديال الأندية بعد إنسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندى، لعدم قدرته على السفر إلى قطر فى ظل إجراءات الحجر الصحى التى تتطلبها السلطات فى بلاده، فى ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقام بإجراء القرعة نائب مدير المسابقات في الفيفا السيد خايمي يارزا وساعده فيها حارس مرمى المنتخب السويسري السابق دييجو بيناجليو من أجل الكشف عن جدول مواجهات الفرق الستة في البطولة.

وتشهد البطولة بجانب الأهلى مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، والدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف للبطولة، وفى إنتظار بطل أمريكا الجنوبية من فريقى سانتوس وبالميراس من البرازيل.