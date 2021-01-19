رسمياً.. تريزيجيه يستعد للمشاركة فى تدريبات الفيلانز بعد شفائه من كورونا

تعافى محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا من فيروس كورونا رسمياً بعد سلبية المسحة التى خضع لها بالأمس وظهرت نتائجها اليوم ليتأكد بذلك تعافي اللاعب الدولى المصرى من الفيروس الذى أدى الى خضوعه للعزل طيلت الأيام الماضية.

وخاض محمود تريزيجيه تدريباته اليوم مع الفريق استعداداً لمباراة مانشستر سيتى المقرر اقامتها غداً فى تمام الثامنة مساءاً على ملعب استاد "الاتحاد"، ضمن مباريات الدورى الإنجليزى المؤجلة من الجولة الأولى.

وشارك محمود تريزيجيه اليوم في التدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد اصابته في العضلة الخلفية، ليتأكد بذلك جاهزيته للمباريات المقبلة لفريق استون أفيلا.

وتأكيد غياب محمود تريزيجيه عن مباراة مانشستر سيتي لعدم اكتمال جاهزيته حيث سيبدأ الاستعداد للمباريات التالية لبطولة الدوري الإنجليزي بداية من مران بعد غداً الخميس.

وعلق دين سميث المدير الفنى لفريق استون فيلا بالأمس أن الشىء الجيد إذا كان هناك شيء جيد في الأيام العشرة الماضية هو تمكن اللاعبين أمثال تريزيجيه من العودة إلى لياقتهم البدنية، لقد سمحت تلك الفترة إلى عودة بعض اللاعبين، ولحسن الحظ يمتلك اللاعبين معدات رياضية في منازلهم، وآلات الجري والدراجات، كما تم منحهم خططًا من مدربي الأداء لدينا أيضًا، لقد واصلوا تدريباتهم".

في سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من اللاعب الدولي أن محمود تريزيجيه، أمس الاثنين، يواصل التدريبات الفردية في العزل الذي يقوم به حتى التأكد من سلبية المسحة التي سيخضع لها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المقربون أن محمود تريزيجيه رفض الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد خوفاً على أسرته في مصر وأصدقائه ممن انتابهم القلق فور إعلان نادي أستون فيلا الإنجليزي إصابة العديد من نجومه بفيروس كورونا المستجد.

وتابعوا أن محمود تريزيجيه لم يكن يستطيع الحديث في البداية لكنه بدا أفضل خلال الفترة الحالية وبدأ التدريبات منذ أيام بمفرده من المنزل ومن المقرر أن ينضم الى المران الجماعي فور شفائه من الإصابة بفيروس كورونا.