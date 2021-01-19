القبض على منتج سينمائي هارب من 147 حكم حبس

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج السينمائى ،مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصv، والمحكوم عليه فى 147 حكم حبس جزئى " تبديد ، نصب" بإجمالى حبس 194 سنة و3 أشهر ، بمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

كانت معلومات قد وردت لضباط تنفيذ الأحكام أكدتها التحريات السرية ، قادت الشرطة لضبط المتهم بعد هروبة من منزلة