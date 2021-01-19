النائب عمرو درويش يسأل أسامة هيكل: أين ردك على المخالفات بتقرير المركزى للمحاسبات؟

وجه النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، انتقادات شديدة لأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، حيث أشار إلى أن "هيكل" تولى رئاسة مدينة الانتاج في 9/2014 واليوم فى 2020 أصبح سعر سهم الشركة أقل من قيمته الدفترية، حيث وصل سعره إلى سبعة جنيهات، وقيمته الدفترية 10 جنيهات بعد أن كانت قيمته الدفترية 50 جنيها، مضيفا: "عايزين نعرف إزاى الوزير بيتكلم النهاردة عن إنجازات".

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت، اليوم الثلاثاء، قبل أن يقرر المستشار حنفى جبالى رفعها منذ قليل، وشهدت إلقاء وزير الدولة للإعلام بيان عن تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.

وأشار عمرو درويش إلى أن "تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ذكر عدد من المخالفات فى مدينة الإنتاج وماجيك لاند، حيث تم تطويرهما بـ 16 مليون جنيه، ثم تم بالأمر المباشر إسناد إدارتها لإحدى الشركات"، لافتا إلى أن مدينة الألعاب بعد أن تم تطويرها مصيرها مجهول، كما تم إلغاء مناقصة لقطع الغيار، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة طالب بسحب فندق "موفينبيك" من الشركة العربية لمخالفتها لبنود التعاقد، وتابع،:"لكننا فوجئنا بأن مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلام اشترت الفندق ب300 مليون جنيه ضاربا بالتوصيات عرض الحائط والفندق مفيش حد بيروحه".

وانتقد درويش عدم الرد على أى انتقادات جاءت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبا وزير الدولة للإعلام بالرد على هذا الأمر أو أن يتم تشكيل لجنة تقصى الحقائق حتى تكشف حقيقة ما جاء في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات.