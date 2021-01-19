الأهلي يمدد عقد محمد شريف موسمين ليستمر حتى 2024

نجح مسئولو النادي الأهلي في تمديد عقد محمد شريف لاعب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2024 بدلا من 2022، وفقا لعقده القديم.

وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي جلسة مع محمد شريف اليوم الثلاثاء اتفق خلالها على تمديد عقده مع تعديل القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب، لتنجح الإدارة الحمراء في إنهاء اولى ملفات التجديد لنجومع والإبقاء على اللاعب داخل صفوف القلعة الحمراء بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن ينضم محمد شريف للاعبي الفئة الثانية بالأهلي وفقا للقيمة المالية، وتنجح إدارة القلعة الحمراء في إنهاء الجدل بشأن رحيل اللاعب بعدما تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة.

جاء تمديد عقد محمد شريف وتعديل القيمة المالية في راتبه بعد قرار لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة وتعديل قيمة عقودهم للإبقاء عليهم داخل صفوف القلعة الحمراء.

يذكر أن محمد شيف تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الهلي في الفترة الماضية سواء من سبورتنج براجا البرتغالي أو أحد الدوريات الخليجية أو بيراميدز، الذي حاول إغراء اللاعب.