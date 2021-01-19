الأهلي يقدم التماسا للجبلاية لتخفيف عقوبة محمد الشناوي

قدم مسئولو النادي الأهلي التماسا إلى اتحاد الكرة من أجل تخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، بعد قرار الجبلاية بإيقافه 4 مباريات بداعي سلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وطالب الأهلي في المذكرة التي قدمها إلى اتحاد الكرة اليوم تخفيف العقوبة الموقعة على الشناوي ، لاسيما أن الحكم لم يقم بطرد قاد الفريق الأحمر بعد واقعة الاعتراض عليه، بل أنه تغاضى عما حدث ولم يشهر بطاقة للاعب سواء ضفراء أو حمراء ، قبل أن يتم إيقاف الحارس 4 مباريات خلال 24 ساعة من انتهاء المباراة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، سبب عدم إشهار الحكم محمد سلامة ميدو الذى أدار مباراة الأهلى والبنك الأهلى الأخيرة بالدورى البطاقة الصفراء أو الحمراء فى وجه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر بعدما قام الأخير بمسك يد الحكم وفقا لما جاء فى تقرير الحكم عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم فتحوا تحقيقا مع الحكم فى هذه الواقعة، وكشف عن أنه لم يشهر أى بطاقات فى وجه الحارس لسببين، أولا: أن الحارس أمسك بيده بالفعل لكنه لم يكن بدافع الاعتداء عليه وانما لرغبته فى التحدث مع الحكم بعدما أدار ظهره للحارس الذى قال للحكم :" أنا بأكلمك يا كابتن بص لى".

وتابع مسئولو الجبلاية أن السبب الثانى وفقا لأقوال الحكم أن الأجواء كانت مشحونة بعد المباراة وانتهائها بالتعادل السلبى لذا فضل الخروج لبر الأمان ثم كتابة واقعة مسك اليد فى تقريره للجنة الحكام.