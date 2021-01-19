سفير مصرى بواجادوجو يبحث التعاون الثنائى مع وزير الصحة البوركينى

جدة - نرمين السيد - استقبل شارلمانيى أوودراجو، وزير الصحة فى بوركينا فاسو، السفير إبراهيم عبدالعظيم الخولى سفير جمهورية مصر العربية فى واجادوجو، حيث تم خلال اللقاء التباحث حول سُبل دعم مُختلف أنشطة التعاون الثنائى بين الدولتيّن فى المجالات الطبية والصحية، خصوصًا فى ظل جائحة كورونا.





وأشاد الوزير البوركينى بالتعاون الوثيق والنشط مع الوكالة المصرية، للشراكة من أجل التنمية والدورات المختلفة التى تُقدمها لصالح بناء الكوادر البوركينية. كما دعا المستثمرين المصريين، والشركات المصرية الكبرى العاملة فى المجال الطبى لزيارة بوركينا فاسو والتعرف على الفرص المُتاحة فى ضوء إصدار البرلمان البوركينى الشهر الماضى، لقانون جديد يسمح للمستثمرين الأجانب بإنشاء مُستشفيات وعيادات.

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