صور.. بدء التنفيذ مارس المقبل.. كل ما تريد معرفته عن مترو الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة البرنامج الزمنى وجميع التجهيزات للبدء الفعلى فى تنفيذ مشروع مترو أبوقير.

وقال خليل، إن مسار مشروع المترو المقرر تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل، يبدأ من أبوقير وحتى محطة مصر بطول 23 كيلو متر تقريبا، وتكلفة إجمالية تقدر بـ1.7 مليار يورو.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المحطات يقدر بـ20 محطة – قابلة للتعديل-، موضحا أن المشروع يهدف إلى نقل 60 ألف راكب ساعة/ اتجاه، بمتوسط مليون و200 راكب فى اليوم.

وأضاف خليل، أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات، ينقسم إلى سنتين للانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية، وسنة للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكبارى.

ولفت رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للأنفاق، إلى أن مشروع المترو يأتى كمرحلة أولى للربط على منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية والعلمين مارا ببرج العرب، ووصولا إلى السادس من أكتوبر والعين السخنة.

ومن جانبه، قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مشروع "مترو أبوقير" كان من الأحلام وبفضل الله وتوجيهات القيادة السياسية أصبح هذا الحلم حقيقة.

وأضاف الشريف، خلال تفقده المسار الابتدائى لمشروع المترو تمهيدًا لبدء إطلاقه، أن المشروع من أعظم المشروعات التى ستتم على أرض الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه سيجرى التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية والجهات المعنية لوضع حلول مناسبة، وطرق بديلة للقضاء على أى مشكلة مرورية قد تواجه تنفيذ المشروع.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية بوضع خطة بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية للاستفادة من إقامة محاور عرضية وطولية للربط بين طريق الكورنيش ومحور المحمودية.