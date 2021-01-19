النائبة أميرة العادلى تطالب وزير الإعلام بالاستقالة وتتسأل: كيف يهاجم إعلام الدولة التى يمثلها

طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التى عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وزير الدولة للإعلام بتقديم استقالته.

وقالت "العادلى"، في حديثها لوزير الإعلام: "ماذا فعلت من يوم توليك الوزارة، بالإضافة إلى إهدار المال العام بمدينة الإنتاج الإعلامي، واستغربت من أنه كمسئول في الدولة ليس لديه صلاحيات ويهاجم إعلام الدولة التي يمثلها، فهذه إساءة للدولة المصرية ويجب عليه تقديم استقالته".

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، شهدت مواجهة ساخنة وهجوم حاد شنه أعضاء مجلس النواب على وزير الدولة للإعلام، انتهت إلى مطالب واضحة باستقالة "هيكل" وإلغاء الوزارة، على خلفية ما اعتبروه فشلا فى إدارة الملف، وتعطيلا متعمدا لدور الإعلام، ومخالفة الدستور بالجمع بين منصبين والحصول على أموال غير مستحقة نظير رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى، والأخطر ما أثاره من صراعات مجانية خدمت مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات المعادية لمصر، ولم تخدم الدولة أو الحكومة أو الإعلام الوطنى الجاد.