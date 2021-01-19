شكرى يستقبل سكرتير منطقة التجارة الحرة القارية التابعة للاتحاد الأفريقى غدا

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، غداً الأربعاء، وامكينى مينى السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

كان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قد استقبل بمكتبه ‏اليوم الثلاثاء، وامكينى مينى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ورحب جبالى فى مستهل اللقاء بسكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، معرباً عن تقديره للسكرتير العام لحرصه على زيارة مصر كأولى جولاته الخارجية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكداً أن مصر تولى أهمية كبرى لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتعظيم الفائدة المرجوة منها بما يحقق التكامل الاقتصادي والتجارى داخل القارة الأفريقية.

ونوه رئيس مجلس النواب فى ذلك الصدد إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، فضلاً عن أن تدشين منطقة التجارة الحرة القارية قد صدر تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما يعكس إرادة مصرية صادقة لتعميق التكامل القارى الإفريقى.

كما دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى بذل أقصى مساعيه فى الفترة القادمة، لتشجيع وحث باقى الدول الإفريقية على التصديق على الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة عدد الدول التى يمكن بدء التجارة الفعلية فيما بينها، مبديًا اهتمام مصر بلعب دور محورى فى بناء قدرات الدول الإفريقية فى هذا المجال، انطلاقاً من الخبرات الفنية المصرية بقواعد وآليات التجارة.

من جانبه، أعرب وامكيني مينى، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لاقاها والوفد المرافق له منذ بدء زيارته الرسمية لمصر، مبديًا تطلعه لتعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية فى ضوء دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية، كما تقدم بالشكر للدولة المصرية على دعمها لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.