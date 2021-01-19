"العدل الأمريكية": القبض على جندي حاول مساعدة "داعش" في نصب كمين لعسكريين

ذكرت وزارة العدل في بيان اليوم الثلاثاء أنه جرى القبض على جندي بالجيش الأمريكي في تهم اتحادية بالإرهاب تتعلق بمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" على نصب كمين للقوات الأمريكية.

وجاء في البيان أن كول جيمس بريدجز الجندي بالجيش الأمريكي "متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أمريكيين".