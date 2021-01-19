ذكرت وزارة العدل في بيان اليوم الثلاثاء أنه جرى القبض على جندي بالجيش الأمريكي في تهم اتحادية بالإرهاب تتعلق بمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" على نصب كمين للقوات الأمريكية.
وجاء في البيان أن كول جيمس بريدجز الجندي بالجيش الأمريكي "متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أمريكيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "العدل الأمريكية": القبض على جندي حاول مساعدة "داعش" في نصب كمين لعسكريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.