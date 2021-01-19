قبيل تولى الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقى.. مستشار وزير الرى السابق يكشف خطوات حل أزمة سد النهضة

قال ضياء القوصى، الخبير المائى ومستشار وزير الرى السابق، إن رئاسة جمهوية الكونغو للإتحاد الأفريقى لا تعنى أنها ستعمل وحدها فى قضية سد النهضة الأثيوبى ، بل سيكون معها دول أخرى ومراقبين دوليين.

وأضاف"القوصى" لصدى البلد لابد أن يعود كل طرف لرشده ويعطى كل ذى حق حقه فنحن نريد أن تأخذ مصر حقها المشروع فى حصتها فى المياه.

وأشار إلى أن انسحاب السودان من المفاوضات ليس حلًا بل هى فرصة لأثيوبيا لوقف المفاوضات، ولفت إلى أن الحل فى التواجد والمطالبة بحقنا غير منقوص.

وأكد أنه فى حالة عدم وصول جمهورية الكونغو لحل فى قضية سد النهضة الأثيوبى بعد رئاستها للاتحاد الأفريقى فى أول فبراير لن يكون هناك طريق غير عودة القضية لمجلس الأمن.