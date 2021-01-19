تعليمات مهمة من مصر للطيران لعملائها قبل السفر للأردن

جدة - نرمين السيد - دعت شركة مصر للطيران، عملائها المسافرين إلى الأردن إلى ضرورة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بأحد المراكز الصحية المعتمدة فى مصر بحد أقصى خلال 72 ساعة قبل إقلاع الرحلة.





كما دعت الشركة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، عملائها إلى ضرورة توفير وثيقة تأمين تغطى الإصابة بفيروس كورونا، مع تحميل تطبيق "أمان" لمتابعة الحالة الصحية للمسافرين إلى دولة الأردن قبل السفر.

وأوضحت أنه سيتم إجراء تحليل إضافى للكشف عن فيروس كورونا، لدى الوصول مقابل قيمة إضافية يتم تحصيلها من كل راكب قبل صعود الطائرة، ويُستثنى من هذا القرار الأطفال دون الخمس سنوات أو الركاب الحاملين QR الخاص بمنصة السفر إلى دولة الأردن.

يأتى ذلك فى ضوء التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة الأردن.