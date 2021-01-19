تنشيط السياحة تهدي الفرق الرياضية المشاركة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال هدايا تذكارية

قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتوزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية والأثرية المصرية على أعضاء الفرق المشاركة في البطولة.

جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري، واستغلال هذا الحدث الهام للترويج للسياحة المصرية.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إلى قيام الهيئة بتقديم هدايا رمزية وتذكارية تحمل شعار مصر للفرق الرياضية المشاركة في البطولة والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للفرق ترحيبًا بهم علي أرض مصر.

وأضاف أنه تم ارسال هذه الهدايا إلى الفندق الذي يقيمون به مع اتباع كافة الاجرءات الاحترازية المتبعة مع الفرق .

كما أكد على حرص الوزارة على استغلال مثل هذه الأحداث والفعاليات للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية وإرسال صورة إيجابية عن مصر في الخارج وعن قدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات الكبرى.

وفي سياق متصل، زار اليوم الثلاثاء أعضاء المنتخب الفرنسي لكرة اليد المشارك في هذه البطولة منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

جدير بالذكر أن أعضاء منتخبي سويسرا، واليابان لكرة اليد والمشاركين في البطولة كانوا قد زاروا منطقة آثار الهرم.