الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء وتنشر خريطة تساقط الأمطار والحكومة ترفع حالة الطوارئ بالمحافظات

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأربعاء 20 يناير الجاري، مؤكدةً وجود تساقط أمطار على أغلب أنحاء البلاد وتختلف شدتها من مكان إلى آخر وتكون غزيرة في بعض الأحيان، مع نشاط حركة الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج إلى 4.5 م.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء وتنشر خريطة تساقط الأمطار

هذا ونتيجة التقارير الصادرة على الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد أعلنت الحكومة رفع حالة الطوارئ بالمحافظات ووضع جميع المعدات اللازمة في حالة تأحب قصوى، والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة والمرور من أجل تحديد الطرق البديلة حال القيام بإغلاق أي طريق أو شارع، أو ميادين بسبب مياه الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ووفق الأرصاد الجوية فإن أماكن تساقط الأمطار الأربعاء جاءت وفق ما يلي

أمطار بنسبة 50% خفيفة إلى متوسطة على مدن القناه والقاهرة الكبرى.

أمطار بنسبة 60% على البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.

أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء والسلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبور سعيد والعريش ورفح.

أمطار بنسبة 30% على الفيوم وبني سويف.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد

اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج.

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ووفق بيان الأرصاد فإنه وبدايةً من يوم الخميس فسوف تنعدم فرص تساقط الأمطار وتبدأ ظاهرة الشبورة في الظهور مرة أخرى، وذلك وفق تقرير االأرصاد التالي.