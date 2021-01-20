دعما للمرأة .. 3 مستشارات بالنيابة الإدارية تباشرن سلطة الاتهام

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن ذلك يأتى استمرارًا للسياسة التى ينتهجها المستشارعصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها فى العمل القضائى، وهن كل من المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط، والمستشارة سهير فتحى إبراهيم أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، المستشارة سارة سالم جمعة، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.
يذكر أن المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، هى أول سيدة تقوم بتمثيل النيابة الإدارية فى مباشرة الادعاء التأديبى أمام محاكم مجلس الدولة بمحافظات الصعيد والوجه القبلى، وبهذا يصبح إجمالى عدد السيدات اللاتى قمن بمباشرة الادعاء التأدييى أمام محاكم مجلس الدولة حتى الأن اثنى عشرة سيدة.
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