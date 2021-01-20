محافظ الجيزة: فض الأسواق العشوائية بأحياء شمال وجنوب وبولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - وصرح أحمد راشد محافظ الجيزة، بأن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع التعدى لتسهيل حركة السيارات والمارة، والحفاظ على الطرق والمحاور من الآثار السلبية الناتجة عن إشغالات الباعة الجائلين والمحال.

‏وشملت الحملة سوق التلات ببولاق الدكرور، وتمت إزالة كافة الأسواق العشوائية وإعادة الانضباط للشارع.

كما تم شن حملة موسعة على الأسواق بمنطقة المنيب، تم خلالها أيضا مصادرة كافة الإشغالات الناتجة عن الأسواق العشوائية، وتمت إزالة كافة التعديات الواقعة على شارع الصفطاوى، الذى يعد أحد المحاور الأساسية التى تربط بين ترعة الزمر والطريق الدائرى، وتمت كذلك إزالة الجزيرة الوسطى المليئة بالباعة الجائلين.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة للمتابعة الدورية للشارع، والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشدد على ضرورة الفض الفورى للأسواق العشوائية كونها إحدى البؤر الخطرة لانتشار المرض والقضاء على الإشغالات.

تمت الحملة بمتابعة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء جنوب الجيزة وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور.