موجز السوشيال ميديا.. إصابة حسام غالي بكورونا.. ورسالة من نبيل الحلفاوي لاتحاد الكرة بعد إيقاف الشناوي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية...

أعلن حسام غالي، لاعب النادي الأهلي السابق، عضو اللجنة الرياضية بمجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب غالي، عبر خاصية استوري على حسابه بـ "إنستجرام"، "إيجابي كورونا أتمنى السلامة للجميع".

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على فوز الفريق الأبيض على فريق الجونة وتصدره ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا "الزمالك يتصدر الدوري منفردا .. مبروك يا زملكاوية".

أعلن محمود حسن تريزيجيه، جناح نادي أستون فيلا الإنجليزي شفاءه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر تريزيجيه عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له بقميص أستون قيلا وهو بحالة جيدة وعلق عليها قائلا " العودة الحمد لله".

علق نبيل الحلفاوي على قرار اتحاد الكرة المصري بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي 4 مباريات بعد اعتراضه على حكم اللقاء.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏للجنة المؤقتة واتحاد الكرة القادم ولجان المسابقات والحكام والانضباط وكل المسئولين عن المنظومة:أعجب لمن يتجنب الطريق الأسهل.. ألا وهو "امشي عدل يحتار عدوك فيك" هو الطريق الأسهل لأن كل ما هو مطلوب "التجاهل" تجاهل الألوان والجماهير والإعلام والسوشيال ميديا وأية ضغوطات العدالة عمياء".