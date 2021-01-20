باستخدام سمك مبروك.. الري ينظم ورشة عمل «برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة»

في إطار التعاون المُثمر والبنّاء بين القطاعات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والمركز القومى لبحوث المياه لتأهيل الترع تم عقد ورشة عمل تحت عنوان "برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة" بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية التابع للمركز وقد حضر ورشة العمل المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والدكتورة مدير المعهد ورؤساء الأقسام بالمعهد وعدد من الأساتذة بالمعهد، كما حضر أيضًا المهندس محمود السيد ممثلًا لإدارة ري الجيزة.
وقد قام رؤساء الأقسام بالمعهد بإلقاء عرض تقديمي عن برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة تضمن وصف القطاعات المنفذة، ونماذج لبعض القطاعات المؤهلة قبل وأثناء وبعد التأهيل، والمشاكل التي قد تنشئ عن الصيانة غير السليمة للقطاعات المبطنة وصور من تلك المشاكل، ثم برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة طبقًا لعرض قاع المجري المائي.. وتضمنت البرامج أساليب المقاومة اليدوية بالمعدات اليدوية المطورة من قبل المعهد، وأساليب المقاومة الميكانيكية بالمعدات التي تتناسب مع عرض القاع، أسلوب المقاومة البيولوجية باستخدام أسماك مبروك الحشائش بالترع المؤهلة ذات التيار المستمر، تهدف برامج الصيانة المقدمة من المعهد للترع المؤهلة إلى الحفاظ علي كفاءة تلك الترع بأسلوب علمي يحقق الغرض الذي تم تأهيلها من أجله.
وقد أجريت المناقشات بين الحضور حول برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة وقد أشاد رئيس قطاع الرى ببرامج الصيانة المقترحة من المعهد، وقد خلصت ورشة العمل إلي التوصية بالموافقة المبدئية علي برامج الصيانة المقترحة من قبل المعهد مع عقد ورشة عمل أخرى موسعة بالوزارة بحضور عدد من رؤساء القطاعات والسادة مديري العموم بإدارات الري من أجل تجميع الآراء والمشاورات لتعظيم الاستفادة من برامج الصيانة المقترحة من المعهد للترع المؤهلة.
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