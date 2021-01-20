أهم الأخبار.. استمرار جدل «التورتة الجنسية» و«زواج التجربة».. واستعدادات تنصيب بايدن

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

زواج التجربة في ميزان الدين.. الأزهر: كثرة حالات الطلاق تعالج بالوعي

هذا الزواج يشترط بقاء الزوجين معا لفترة محددة بشروط خاصة وبعد ذلك يتفقان علي الاستمرار او الطلاق

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

أثارت واقعة سيدات الجزيرة، حالة من الجدل والغضب على مدار الساعات القليلة الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول صورة لعدد من عضوات النادي يتناولن "تورتة جنسية" بها قطع حلوى على شكل أعضاء تناسلية.. للمزيد اضغط هنا

من هي راشيل ليفين .. أول المتحولين جنسيا في إدارة بايدن

أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيرشح راشيل ليفين، كبير مسؤولي الصحة في ولاية بنسلفانيا، لمنصب مساعد وزير الصحة. لتصبح ليفين، وهي طبيبة أطفال، أول مسؤول اتحادي متحول جنسيًا يتم تأكيده من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي. .. للمزيد اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

سُحبت قرعة بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021، في مدينة زيوريخ السويسرية اليوم، الثلاثاء. . .. للمزيد اضغط هنا

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل