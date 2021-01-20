فيديو .. أمين الفتوى بدار الإفتاء : زواج التجربة استهتار وشهرة رخيصة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدار اعتبرت أن "زواج التجربة"، مسمى مزعوم وشهرة رخيصة فى الفضاء الإلكترونى، مشيرا إلى أنه بعد دراسة الأمر تبين أنه لا يرقى لكونه مبادرة ولا إسهاما فى حل المشكلة، لكنه عبارة عن استهتار بشىء مقدس وهو الزواج لتحقيق شهرة وتريند.





وفى مداخلة هاتفية، لبرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أضاف عمران أن الزواج أمر مقدس فى كافة الأديان وفى عادات وتقاليد المصريين، مؤكدا أنه بمثابة عقد وميثاق غليظ كما قال الله تعالى ووصفه، ومن ثم فإن الطرح المُقدم فيه تلاعب. وشدد أمين الفتوى على أن العقد الذى تم تداوله به شروط، وصفها بأنها "عجيبة وغريبة"، مبينا: "يعنى إيه يشترط إن الزوج مايضربش زوجته؟ وده أمر طبيعى فى الأساس ضرب الزوج لزوجته حرام، بالإضافة لشروط أخرى مخالفة للشريعة الإسلامية، مثل تقييد حق الطلاق، والزعم أن ذلك سيحل مشكلة الطلاق". وتابع: "مشكلة الطلاق لا يمكن حلها بهذا الشكل السطحى، والأزمة تحتاج لحفنة من الإجراءات التعليمية والثقافية".

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