القاهرة الدولى يستضيف سفراء أفارقة للتحضير لمنتدى أسوان للسلام 

جدة - نرمين السيد - ‎استقبل مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اليوم الثلاثاء، سفير الكاميرون عميد مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين، وعدد من أعضاء مكتب المجموعة ممثلين فى سفراء مالى وغينيا وموريتانيا والجابون.





يأتى ذلك فى إطار عملية التحضير للنسخة الثانية، من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التى ستعقد افتراضياً خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس 2021 تحت عنوان "صياغة واقع إفريقى جديد: نحو تعاف أقوى وإعادة بناء أفضل".

‎وعرض أحمد عبداللطيف، مدير عام مركز القاهرة، أهـم ملامح النسخة الثانية من منتدى أسوان، مشيراً إلى أنها تنطلق من الزخم الذى ولدته النسخة الأولى واستخلاصاتها والتى دفعت بأجندة طموحة تستند إلى ضرورة الاستعاضة عن منهج إدارة الأزمات إلى منهج الوقاية منها ومعالجة أسبابها الجذرية.

كما ستتناول النسخة الثانية سبل توظيف إجراءات التعافى لدعم قدرات الدول الإفريقية على التعامل مع المخاطر الجديدة، بالإضافة إلى اغتنام الفرص الناجمة عن مواجهة جائحة كورونا لإعادة البناء بشكل أفضل وأقوى.

‎من جانبهم، أعرب السفراء الأفارقة عن ترحيبهم بانعقاد النسخة الثانية من منتدى أسوان باعتباره منصة إفريقية رفيعة المستوى تطرح حلولاً إفريقية للتحديات التى تواجهها القارة فى مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وهو ما يتكسب أهمية خصوصا فى هذه المرحلة الحرجة التى تعمل فيها القارة على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، كما رحب السفراء بتعزيز التعاون مع مركز القاهرة معربين عن تطلعهم لتعظيم الإستفادة من أنشطته من دورات تدريبية وورش عمل.

يذكر أن مصر قد نظمت النسخة الأولى من "منتدى أسوان" يومى 11 و12 ديسمبر 2019 خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، وشارك فيها عدد من القادة الأفارقة ولفيف من الوزراء والمسؤولين من الحكومات الإفريقية بالإضافة إلى شركاء التنمية والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمراكز البحثية بإجمالى 600 مشارك من 70 دولة.