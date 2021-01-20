فيديو .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الأمطار والطقس البارد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة خلال هذه الأيام، لافتا إلى أن درجة الحرارة الصغرى فى القاهرة وصلت لـ 9 درجات مئوية، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذى يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.





وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "يحدث فى مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر الفضائية، إنه بداية من يوم غد الخميس ستستقر الأجواء، وتعود إلى طبيعتها، لافتا إلى أن هطول الأمطار مستمر حتى ظهر اليوم الأربعاء. أضاف أن الأمطار ستكون متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية ولكن ليست بالكثافة السابقة، ولذلك وفقا للنشرات اليومية لم يتم إصدار أى تحذير من غزارة الأمطار.

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