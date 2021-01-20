تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فيديو لـ أب يخلع ملابس ابنته الطفلة التى لا يتجاوز عمرها العام، وأثار هذا الفيديو غضبًا كبيرًا على السوشيال ميديا.
وظهر فى الفيديو، شخص يخلع ملابس ابنته، ويحذّر جيرانه من الاقتراب منها، ودخلت الطفلة فى حالة من البكاء وهي تحبو في الشارع دون ملابس، حتى أتى أحد الجيران حملها من على الأرض، ولكن عاد والدها وأخذها منه، وأشعل النيران فى ملابسها، ووضع الطفلة عليها، وتجمع الجيران واعتدوا عليه، ورفعوا الطفة من على النار.
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من مستخدمى "فيس بوك: وجاءت التعليقات ما بين:
"حسبى الله ونعم الوكيل فيه ده لازم يتحاكم محاكمة عاجلة.. أقسم بالله أنا قلبي وجعني وبكيت هو ليه بيعمل كدا حسبنا الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لازم يتحاكم.. رجل يجرد ابنته الرضيعة من ملابسها في الشارع ويضعها في النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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