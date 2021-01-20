أرقام الإغاثة على الطرق .. المرور تواصل رفع الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وتقوم غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية للمرور، بمتابعة حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.

الطقس السيئ

وتوفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها ونشرها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وجميع الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".

وفى السياق ذاته، تم تخصيص خط ساخن لـ إدارة مرور الجيزة، للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 و تجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.