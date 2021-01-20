فيديو .. الدم بقى تلج .. أب يجرد ابنته الرضيعة من ملابسها انتقاما من أمها

جدة - نرمين السيد - واقعة مؤسفة جديدة للخلافات الزوجية للأسف يدفع ثمنها الأطفال الأبرياء، هذه المرة فى قرية أبنوب، التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، حيث تجرد أب من كل معانى الإنسانية والرحمة، وأقدم على خلع ملابس ابنته الرضيعة تمام فى الشارع أمام أعين الناس، ولم يرحم توسلاتها وخصوصا مع هذا الجو الصقيع.





ليس هذا فحسب، وإنما أقدم الأب القاسى على إشعال النار فى ملابس ابنته الرضيعة! كل هذا بسبب خلافات بينه وبين زوجته والدة الطفلة!! وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو لهذا الشخص، وهو يعذب ابنته ويجردها من ملابسها حيث التقط الجيران الفيديو، ما أثار تفاعلا وغضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى. ومن جانبهم، أكد أحد أهالى المنطقة أن الأب سيئ السمعة، ودائم المشاجرة مع زوجته فى الشارع، وقام بهذا الفعل الشنيع للانتقام من زوجته من أجل حرق قلبها على نجلتها، وذلك بعد مشاجرة بينهما اسمتع لها جميع السكان فى الشارع.

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