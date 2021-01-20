الليلة .. انقطاع المياه عن مدينة بنها لمدة 7 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية إجراء أعمال غسيل دورى لشبكات المياه بمدينة بنها، اعتبارا من الساعة الـ 9 مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الخميس، ما يترتب عنه انقطاع المياه خلال تلك الفترة.





وأوضحت "الشركة"، فى بيان لها، أن أعمال الغسيل تجرى بصفة دورية وطبقاً لخطة معتمدة بالتعاون مع مديرية الصحة للتأكد من إنتاج وتوزيع مياه شرب نقية، وفى إطار حرص الشركة على إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك طبقاً للمواصفات القياسية. انقطاع المياه وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.

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