طقس الأربعاء .. برودة وسقوط أمطار على عدة مناطق .. القاهرة 17

ويسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.
وكشفت الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من "السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح" على فترات متقطعة.
حالة الطقس اليوم
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.. فيما تنشط الرياح على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :
العظمى الصغرى
القاهرة 17 09
الإسكندرية 16 11
وادى النطرون 17 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 17 09
دمنهور 17 10
بلطيم 16 10
مطروح 17 11
السلوم 16 08
سيوة 16 05
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 17 09
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 17 10
السويس 17 10
العريش 17 10
رفح 17 11
رأس سدر 18 11
نخل 16 01
نويبع 19 12
طابا 17 10
كاترين 11 00
الطور 19 10
شرم الشيخ 22 13
الغردقة 20 11
مرسى علم 20 12
الفيوم 18 09
بنى سويف 18 08
المنيا 18 06
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 20 08
الأقصر 20 08
أسوان 21 09
ادفو 21 10
أبوسمبل 22 09
الوادى الجديد 20 03
حلايب 23 17
شلاتين 25 16
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