حدث ليلاً | ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. رجل يعري طفلته الرضيعة ويلقيها في النار.. الكويت ترفع السرية عن أرصدة مصريين.. وداع ترامب وتنصيب بايدن

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن العاملين فى قطاع السكة الحديد يعملون خلال الأعياد والاحتفالات، فالمرفق يعمل على مدار الـ24 ساعة، لأن السكة الحديد هى الوسيلة الأولى للنقل في مصر.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 603 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
أصيب العميد أحمد يحيى الجحش، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، في حادث تصادم منذ قليل على الطريق الفرعي "زفتى_ القاهرة _ الإسكندرية الزراعي" بنطاق محافظة الغربية.
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فيديو لـ أب يخلع ملابس ابنته الطفلة التى لا يتجاوز عمرها العام، وأثار هذا الفيديو غضبًا كبيرًا على السوشيال ميديا.
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي تقدّم بالتماس إلى اتحاد الكرة من أجل رفع العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.
قال المستشار مازن يحيي نائب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن دور اللجنة ما زال مستمرا في ممارسة في وجود اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد.
طلبت النيابة العامة في الكويت من البنك المركزي، رفع السرية المصرفية عن حسابات 3 مصريين؛ على خلفية تحقيقات في قضية حصر غسل أموال.
أفادت وسائل إعلام سودانية، بنجاة حاكم ولاية غرب دارفور، محمد عبدالله الدومة، من محاولة اغتيال خلال الهجوم على منزله.
أعلنت الأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس، انفجار مخزن للذخيرة، ونتج عنه حريق أودى بحياة 2 من قياداتها على الأقل..
أعلنت منظمة رقابية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل طرحت مناقصات لبناء 2500 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، عشية أداء جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة.
آخر يوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه هو 19 يناير، حيث من المقرر أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رسميًا كرئيس للولايات المتحدة اليوم الأربعاء 20 يناير.
منذ أن كشف تحقيق روبرت مولر عن أدلة غير كافية لاتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتواطؤ مع روسيا للانتخاب في عام 2016، تداعت قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي لبدء التحقيق ببطء حيث تم الكشف عن .
يغيب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ورغم ذلك، يبدو أن الملياردير الجمهوري غاضبا بشكل ملحوظ، من مشاركة عدد كبير من المشاهير في مراسم التنصيب.
بإجراءات أمنية غير مسبوقة، تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى "ثكنة عسكرية"، قبيل ساعات من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث لا تخلو الشوارع من الجنود والحواجز والأسلاك الشائكة.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقش خلال الأيام الأخيرة مع مساعديه إمكانية تشكيل حزب سياسي جديد.
شنّ أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، هجومًا على تركيا، بسبب تصرفاتها.
قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، إن الإدارة القادمة للرئيس الديمقراطي تخطط للانخراط مع روسيا "بسرعة كبيرة" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلاً | ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. رجل يعري طفلته الرضيعة ويلقيها في النار.. الكويت ترفع السرية عن أرصدة مصريين.. وداع ترامب وتنصيب بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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