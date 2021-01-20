حدث ليلاً | ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. رجل يعري طفلته الرضيعة ويلقيها في النار.. الكويت ترفع السرية عن أرصدة مصريين.. وداع ترامب وتنصيب بايدن

نشر موقع دوت الخليج، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية:

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن العاملين فى قطاع السكة الحديد يعملون خلال الأعياد والاحتفالات، فالمرفق يعمل على مدار الـ24 ساعة، لأن السكة الحديد هى الوسيلة الأولى للنقل في مصر. أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 603 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. أصيب العميد أحمد يحيى الجحش، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، في حادث تصادم منذ قليل على الطريق الفرعي "زفتى_ القاهرة _ الإسكندرية الزراعي" بنطاق محافظة الغربية. تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " فيديو لـ أب يخلع ملابس ابنته الطفلة التى لا يتجاوز عمرها العام، وأثار هذا الفيديو غضبًا كبيرًا على السوشيال ميديا. قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي تقدّم بالتماس إلى اتحاد الكرة من أجل رفع العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر. قال المستشار مازن يحيي نائب رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن دور اللجنة ما زال مستمرا في ممارسة في وجود اللجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد. طلبت النيابة العامة في الكويت من البنك المركزي، رفع السرية المصرفية عن حسابات 3 مصريين؛ على خلفية تحقيقات في قضية حصر غسل أموال.

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يغيب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ورغم ذلك، يبدو أن الملياردير الجمهوري غاضبا بشكل ملحوظ، من مشاركة عدد كبير من المشاهير في مراسم التنصيب.

بإجراءات أمنية غير مسبوقة، تحولت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى "ثكنة عسكرية"، قبيل ساعات من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث لا تخلو الشوارع من الجنود والحواجز والأسلاك الشائكة.