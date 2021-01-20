أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 20 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران"، 46 رحلة جوية، لنقل 5 آلاف و547 راكبًا حيث يتم تسيير 33 رحلة دولية إلى "بيروت، جدة، المدينة المنورة، بغداد، الرياض، دبى، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، الدوحة، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، مسقط، ميلانو، نيويورك، أمستردام، كما يتم تسيير 10 رحلات داخلية إلى "شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان" إضافة إلى 3 رحلات شحن جوى.

القاهرة

تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربى، اجتماعًا لاعتماد المرشحين للمكتب التنفيذى لرابطة أندية القسم الثانى بعد غلق باب الترشيح أمس، كما تناقش التوصيات التى أسفر عنها الاجتماع مع رؤساء أفرع الاتحاد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوصيات التى خرجت عن الاجتماع المشترك مع اللجنة الطبية بالاتحاد والأجهزة الطبية بفرق دورى القسم الأول ، وأيضا ما صدر عن لجان وإدارات الاتحاد المختلفة وفى مقدمتها لجنة الحكام وإدارة المسابقات للنظر فيها قبل اعتمادها.

أديس أبابا

تنطلق أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين "المندوبين الدائمين" للاتحاد الأفريقى والتى تعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: دوافع لبناء أفريقيا التى نريد"، والتى من المقرر أن تناقش تقارير مختلفة بما فى ذلك: أنشطة اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، وتقارير اللجان الفنية المتخصصة التى عقدت فى عام 2020، وتقارير مفوضية الاتحاد الأفريقى، وأجهزة الاتحاد الأفريقى الأخرى والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقى.

القاهرة

يلتقى المنتخب الأول لكرة ليد مع نظيره الروسى على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى فى الدور الرئيسى، والرابعة لمنتخبنا فى كأس العالم لكرة اليد.

القاهرة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى مقدونيا ضد سلوفينيا على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد للرجال.

القاهرة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى السويد وبيلاروسيا على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد للرجال .

القاهرة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى النمسا والمغرب على ملعب الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديد، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد للرجال.

القاهرة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى شيلى وكوريا الجنوبية على ملعب الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديد، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد للرجال .

الجيزة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى سويسرا وأيسلندا، على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد للرجال.

الجيزة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى البرتغال والنرويج على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد للرجال.

الجيزة

تقام مباراة كرة اليد بين فريقى فرنسا والجزائر، على ملعب صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الدور الرئيسى لكأس العالم لكرة اليد للرجال.