فيديو .. رئيس هيئة السكة الحديد يعلن بشرى سارة لقائدى القطارات

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه خلال الـ 5 سنوات الماضية زادت أجور العاملين بالهيئة بنسبة تصل لأكثر من 25%، مشددا على أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة فى الرواتب، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التطوير.





وقال، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، إن متوسط راتب قائد القطار درجة ثالثة ورابعة يتراوح من 3500 إلى 4000 جنيه، وهناك بعض قائدى القطارات يصل راتبهم لـ 4500 جنيه، ومن الممكن أن يصل لـ 7000 جنيه، إضافة إلى أنه يتم تقديم حافز الكيلو النظيف يقيم كل 3 أشهر للقائدين الملتزمين بمواعيدهم، ولم يوقع عليهم أى جزاءات. ولفت رئيس هيئة السكة الحديد إلى أن الهيئة تعاقدت على توريد 110 جرارات من إيرادات السكة الحديد، وصل منهم 100 والباقى يصل بحلول شهر فبراير المقبل، إضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على توريد قطع غيار للجرارات بقيمة بلغت نحو 602 مليون دولار.

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