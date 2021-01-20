حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 21-1-2021

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 21-1-2021
مهنياً: تقتحم ساحة ما كانت محرمة عليك، أو تفكر في مشروع وتسافر لهذا الغرض بغية تأمين رأس المال اللازم له.
عاطفياً: تبدو العواطف شديدة وتحمل إليك آفاقاً واسعة ، لكن انتبه من محاولة بعضهم إبعادك عن ارتباط جدّي.
صحياً: وفّر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة للترويح عن النفس.
حظك اليوم برج الثور الخميس 21-1-2021
مهنياً: حاول أن تجد أمراً يحفزك إذا شعرت اليوم بالجمود، ربما عليك أن تحضر للقاء ثقافي أو لترويج بعض الأفكار أو لسفر.
عاطفياً: عليك أحياناً أن تكون أكثر تسامحاً مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقاً.
صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي.
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 21-1-2021
مهنياً: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة.
عاطفياً: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير.
صحياً: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.
حظك اليوم برج السرطان الخميس 21-1-2021
مهنياً: تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك وتقوم بزيارة أو تشارك في مؤتمر.
عاطفياً: يوم أكثر من رائع لأنّه بعيد عن المشاحنات والظروف الضاغطة، وتسوده أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة.
صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً.
حظك اليوم برج الاسد الخميس 21-1-2021
مهنياً: دراسات مستقبلية تغيّر مجرى عملك، والأمور ليست سوى مسألة وقت وتكون النتائج أكثر من المتوقع.
عاطفياً: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى الكثير من النقاط المشتركة بينكما.
صحياً: ترى أن الآلام تنتقل من موضع إلى آخر في أنحاء جسمك كافة، ومع ذلك فأنت تتقاعس عن المطلوب منك رياضياً.
حظك اليوم برج العذراء الخميس 21-1-2021
مهنياً: مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا سيؤدي الى تعزيز موقعك ومركزك والحصول على الراتب الذي كنت تطالب به.
عاطفياً: يكسبك هذا اليوم جاذبية خاصة فتغوي الكثيرين وتسمع كلمات الغزل، وتكتشف أنّ خياراتك كانت صائبة.
صحياً: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرّك كثيراً.
حظك اليوم برج الميزان الخميس 21-1-2021
مهنياً: تعلّم أن تفاوض بهدوء، لن يدعك تسرّعك في الحكم تحصل على مرادك، بل قد يوقعك في مطبات وحفر.
عاطفياً: يسبّب لك لسانك السليط المشكلات، فكن أكثر وداً مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك، فعندها تصبح وحيداً ولا سنيد لك.
صحياً: كن معتدلاً في ما يجب أن تعتمده في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة.
حظك اليوم برج العقرب الخميس 21-1-2021
مهنياً: تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقاتك في انجازات مهنية ضخمة، وتسعى من أجل ترقية أو منصب.
عاطفياً: تبدأ بالابتكار لحياة بعيدة عن الملل والتكرار مع الطرف الآخر وتخرج ما بداخلك من مشاعر فرحة تسعد الشريك.
صحياً: تواصل ما بدأته منذ مدة وشعرت بأنه مفيد للصحة، وتنصح الآخرين للتمثل بك.
حظك اليوم برج القوس الخميس 21-1-2021
مهنياً: من المهم أن تكون واعيا أن النجاح يأتي من الحركة والفعل لذلك لا تكن بطيئا أو نظرياً في التعامل مع الواقع وحاول تغيسر أسلوب عملك.
عاطفياً: إذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناً.
صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل.
حظك اليوم برج الجدي الخميس 21-1-2021
مهنياً: تجنّب النزاعات والصراعات، وكُن دقيقاً جدّاً وابتعد عن عمليات البيع والشراء وراقب ما يجري بهدوء.
عاطفياً: تسير الأمور بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما.
صحياً: بعض التورّم في القدمين قد يثير قلقك، لكنه ناتج من كثرة الوقوف في العمل.
حظك اليوم برج الدلو الخميس 21-1-2021
مهنياً: تترطب الأجواء وتكون مدخلاً الى بعض الحلول، وتتوسع أمامك دائرة الاتصالات والاجتماعيات، فتشعر بدعم معنوي وتفرح بلقاء استثنائي وتكون مرجعاً لجميع الزملاء.
عاطفياً: تواجه مع الشريك بعض المصاعب المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً ولن يدوم طويلاً.
صحياً: أنت بغنى عن المشكلات الصحية، مارس الرياضة وسترى أنها الحل المفيد للتخلص من المتاعب.
حظك اليوم برج الحوت الخميس 21-1-2021
مهنياً: كثّف تحرّكاتك ولا تماطل، فالجو واعد بالخير والانفراج والفرص الاستثنائية، وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة.
عاطفياً: ليس من السهل الاستمرار في علاقة بهذا التعقيد، لكن للأسف لن يكون الخروج منها أيضًا أمر سهل، عليك أن تحسب كل خياراتك قبل اتخاذ الخطوة المقبلة في حياتك.
صحياً: يمكنك أن تتعلم الكثير ممن حولك على صعيد الممارسات الصحية التي يجب عليك اتباعها، أنت فقط تفتقر إلى المعلومات الصحيحة للاهتمام بنفسك.
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